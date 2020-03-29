مصرف الرافدين : لدينا السيولة المالية ومستمرين بتوزيع رواتب الموظفين

(المستقلة)..أعلن مصرف الرافدين عن استمراره في صرف رواتب الموظفين وأصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وأكد المكتب الإعلامي للمصرف في بيان،اليوم الأحد، أن المصرف لديه السيولة المالية الكافية لتوزيع رواتب الموظفين ومستحقات أصحاب مكاتب المنافذ وفئات أخرى وبدون انقطاع بعد أن تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه .

وأشار إلى أن المصرف يقوم بصرف رواتب الموظفين عن طريق البطاقة الالكترونية ووفقا لتوقيتات ومواعيد محددة من قبل كل دائرة.