مصرف الرافدين: فروعنا تستقبل الموظفين لسحب رواتبهم عبر الماستر كارد

المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين ان فروع المصرف في بغداد والمحافظات شهدت حركة طبيعية في تسليم وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “فروع المصرف تستقبل وبشكل يومي موظفي الدولة الذين يرومون سحب رواتبهم من الفروع مع استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية للوقاية من فايروس كورونا بعد إقبال الناس على فروع المصرف”.

واشار الى ان “توزيع رواتب موظفي الدولة يكون وفق توقيتات زمنية محددة لكل دائرة”.