مصرف الرافدين ” سلف موظفي الدولة موطنة الكترونيا لا تحتاج الى واسطات”

(المستقلة)…اكد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وسلف المتقاعدين الكترونية، فيما اشار الى ان التقديم عليها عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه ان “السلف التي تمنح للموظفين والمتقاعدين لاتحتاج الى المحسوبية والمنسوبية والتدخل الشخصي والوساطات من قبل البعض في ترويجها وان التقديم والحصول عليها بطريقة سهلة ومبسطة وعن طريق البطاقة الالكترونية في اجراء لايستغرق سوى دقائق في اَي فرع من فروع الرافدين وبإمكان الموظف او المتقاعد التوجه لأي فرع والحصول عليها”.

ودعا المصرف “الموظفين والمتقاعدين لعدم تصديق الشائعات التي تروج من قبل بعض ضعاف النفوس وذلك بان السلفة لن تمنح الا عن طريق المحسوبية والعلاقات الشخصية”.

و اوضح المصرف الى ان “الموظف او المتقاعد بعدما يقوم بالتقديم على السلفة فان عليه الانتظار لفترة قصيرة جدا وسيقوم المصرف بإرسال رسالة نصية الى موبايله الشخصي يبلغه باستلام السلفة من اَي مكان يتواجد فيه”.

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بكنح قروض وسلف للموظفين والمتقاعدين وفق اليات وضوابط معينة.