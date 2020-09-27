مصرف الرافدين : تم فتح 2258 حساب توفير وجاري خلال شهر آب

المستقلة / – اعلن مصرف الرافدين، عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال آب الماضي، والتي بلغت 2258 حساب توفير وجاري.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، إن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 219 حسابا، في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 2039 حسابا”.

واشار الى ان “المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.