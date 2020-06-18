مصرف الرافدين : المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات

المستقلة … اعلن مصرف الرافدين، الخميس، ان سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف والحصول عليها تكون عن طريق المنصة الالكترونية الحديثة التي تم إنشاءها مؤخرًا.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو المتقاعد الاستعلام عن المنصة عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans“.

واشار الى ان “المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين أو المتقاعدين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على الخدمة التي تلبي متطلباته”.