مصرف الرافدين: أسماء المشمولين بسلفة موظفي التربية تكون على دفعات

(المستقلة) … أعلن مصرف الرافدين ان رفع اسماء المشمولين بسلفة خمسة ملايين دينار لموظفي وزارة التربية ومنحهم السلفة يكون على شكل دفعات .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “آلية التقديم على السلفة تكون عبر الرابط (https://mis.qicard.net/web/loan) وبعد الدخول اليه يقوم الموظف [طالب السلفة] بملئ الاستمارة الالكترونية الخاصة بمنح السلفة وسيتم استلامه رسالة الكترونية”.

وأشار البيان الى انه “وبعد ملئ الاستمارة يقوم محاسب دائرة الموظف المعنية بجمع الاستمارات والتعهدات بعد تاييد مقدم الطلب [الموظف] على الاستمارات المذكورة لغرض استحصال توقيعه وبصمته”.

وأوضح انه “وبعد هذه الخطوات المذكورة يقوم محاسب دائرة الموظف بالموافقة على ادخال الطلبات الكترونيا الى نظام الاقراص وسيقوم المصرف وبالتنسيق مع محاسب دائرة الموظف بسحب الطلبات من نظام الاقراص الكترونيا ويتم رفع دفعات مبالغ السلف الكترونيا”.