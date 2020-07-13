مصرف الثقة.. خطط تمكين الموارد  البشرية ضرورة

(المستقلة)..أكد نائب المدير المفوض لمصرف الثقة الدولي الإسلامي وهبي الخفاف استمرار تطور المواد البشرية العاملة في المصرف وفق خطط أعدت لهذا الشأن تتناغم وتعليمات البنك المركزي العراقي.

وأشار الخفاف الى ان تدريب المواد البشرية وتمكينها من الأنظمة المتطورة التي تشهدها ساحة المال العالمي يعد ضرورة حتمية، لافتا الى اهمية ان يكون لدينا قطاع مصرفي متطور في ظل حجم العمل الكبيرة الذي تنتضرة البلاد عاجلا ام عاجلا.

ولفت الى ان العراق يملك موارد بشرية على درجة عالية من الذكاء يمكنها ان تتمكن من الآنظمة المتطورة التي يشهدها العالم المتقدم، الامر الذي ندركه ونعمل على اعداد ألموارد البشرية على اكمل وجه.

يذكر ان اخر الاحصاءات التي اصدرتها احد المراكز المتخصصة وضعت العراق على رأس هرم اذكى الشعوب العربية.