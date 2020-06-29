مصرف الثقة الدولي.. توطين رواتب الدفاع والداخلية عزز الخدمات

(المستقلة)..كشف مصرف الثقة الدولي الإسلامي عن آلية تطوير الخدمات التي يقدمها الى الجمهور، لاسيما بعد أن توسعت قاعدة توطين الرواتب من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال: معاون المدير المفوض للمصرف وهبي الخفاف ان قاعدة توطين الرواتب تنامت بانظمام المنظومة الأمنية، الامر الذي دفع المصرف الى مواكبة الخدمات العالمية واعتمادها بشكل مرحلي وبالشكل الذي يتناسب وتضحيات القوات الأمنية، مشيرا الى ان ذلك يأتي تماشيا مع توجيهات البنك المركزي العراقي في خلق قطاع مصرفي رصين يعتمد المعايير الدولية.

ولفت الخفاف الى ان التوسع بالمنتجات يمثل اهم أهداف المصرف خلال المرحلة المقبلة، والذي يتزامن مع خطة تمكن الموارد البشرية من الانظمة المتطورة التي يشهدها قطاع المال في العالم

وأشار الى ان المصرف يقدم خدماته عبر ١٣ فرعاً موزعة بين بغداد والمحافظات، لافتا الى انه رغم التحديات التي تواجه البلاد يقدم المصرف خدماته مراعيا توجهيات خلية الازمة.