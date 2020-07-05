مصرف الثقة الدولي: توطين رواتب الدفاع والداخلية عزز الخدمات

(المستقلة)..كشف مصرف الثقة الدولي الاسلامي عن آلية توسع بالخدمات التي يقدمها الى الجمهور، لاسيما بعد ان توسعت قاعدة توطين الرواتب من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال معارن المدير المفوض للمصرف وهبي الخفاف ان “قاعدة توطين الرواتب تنامت بانظمام المنظومة الامنية المتمثلة بمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، الامر الذي دفع المصرف الى مواكية الخدمات العالمية واعتمادها بشكل مرحلي يتناسب وتضحيات القوات الامنية”.

ولفت الخفاف الى ان “التوسع بالمنتجات يمثل اهم اهداف المصرف خلال المرحلة المقبلة، والذي يتزامن مع خطة تمكن الموارد البشرية من الانظمة المتطورة التي يشهدها قطاع المال في العالم”.

واشار الى ان “المصرف يقدم خدمات من خلال ١٣ فرع موزعة بين بغداد والمحافظات، لافتا الى انه رغم التحديات التي تواجه البلاد يقدم المصرف خدماته مراعيا توجيهات خلية الازمة”.