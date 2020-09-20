مصرف اسلامي عراقي يطلق سلف الزواج ويحدد شروطها

المستقلة/- اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي عن اطلاقه سلفة الزواج بمبلغ 5 ملايين دينار، فيما حدد شروطها بالاثاث المنزلي والكهربائيات.

وقال المصرف في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد انه تم “اطلاق تمويل مرابحة الزواج بمبلغ يصل الى (٥) ملايين دينار”، مبينا ان “مقدار الربح هو (١٠%) سنويا لمدة (٣) سنوات”.

وأشار ان “ضوابط التمويل شملت تقديم كفيل موظف حكومي لايقل عمره عن (59) سنة وان يكون الحد الادنى لصافي راتبه (400,000) اربعمائة الف دينار”.

وأضاف المصرف ان “من بين الشروط ألّا يقل عمر طالب التمويل عن (١٨) عاما و يقدم الزبون طلبا يتضمن ذكر المواد المراد شراؤها، موضحا “الكمية والنوعية مع عقد الزواج والمستمسكات الثبوتية”.

وتابع انه” تمويل مرابحة الزواج يشمل (الاثاث المنزلي + الاجهزة الكهربائية) ويمنع شراء المصوغات الذهبية”.

وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في 17/12/2012 وهو اول مصرف حكومي اسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للناس والموظفين وفق اليات وضوابط معينة. (النهاية)