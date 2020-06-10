مصرفا الرشيد والرافدين : بيانين بشأن صرف رواتب المتقاعدين

المستقلة … اصدر مصرفا الرشيد والرافدين، الاربعاء، بيانين بشأن صرف رواتب المتقاعدين.

وقال مصرف الرشيد في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “تم انجاز دفع رواتب المتقاعدين (العسكريين والمدنيين)، على بطاقات (نخيل ماستر كارد) و(كي كارد)”.

واضاف انه “بإمكان المتقاعدين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احد مكاتب نخيل ماستر كارد المعتمدة حال استلامهم رسالة اشعار تحميل الراتب”.

فيما اكد مصرف الرافدين “توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران”.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه إنه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.

وأضاف أنه “بإمكان المتقاعدين تسلم رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف ومن اي مكان يتواجدون فيه”.