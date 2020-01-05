مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

المستقلة/ لقي ممثل تلفزيوني مكسيكي مصرعه بعد صراع طويل مع عدوى أصيب بها من لحم خنزير ملوث عن عمر يناهز الـ41 عامًا.

وذكرت تقارير محلية بأن الممثل ونجم التلفزيون المكسيكي “سيباستيان فيرات” توفي يوم الأول الأحد الماضي، عقب معركته الطويلة مع مرض خطير يُعرف بـ”مرض الكيسات المذنبة”، أو “العدوى الطفيلية المهاجمة للدماغ أو العضلات أو الأنسجة الأخرى”.

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ووفقًا للتقارير، فإن الممثل الذي اشتهر بأدواره في مختلف الأعمال التلفزيونية الدرامية، أصيب بالعدوى القاتلة بعد تناوله لحم خنزير فاسد.

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وبحسبما ورد، فإن فيرات دخل في غيبوبة استمرت لعدة أشهر في المستشفى، قبل أن يستسلم في الأخير للعدوى.

مرض الكيسات المذنبة

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مرض الكيسات المذنبة هو عدوى بالأنسجة تسببها يرقة (الكيسة المذنبة) من الدودة الشريطية التي توجد في لحم الخنزير (الدودة الشريطية الخنزيرية). قد تظهر على المصابين أعراض قليلة أو قد تكون معدومة على مدى سنوات، وتسبب ما يقرب من واحد إلى اثنين سنتيمتر من الخراجات أو الكيسات الصلبة غير المؤلمة في الجلد والعضلات، أو أعراض عصبية إذا تأثر الدماغ.

بعد أشهر أو سنوات يمكن أن تصبح هذه الكيسات مؤلمة ومنتفخة ثم تختفي.

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في البلدان النامية يعتبر واحد من أكثر الأسباب شيوعًا لحدوث النوبة الصرعية.

ويقع تضمين مرض الكيسات المذنبة في قائمة منظمة الصحة العالمية لما يسمى “الأمراض المهملة”، وهي مجموعة من الأمراض التي تسود غالبًا في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية وتؤثر على “السكان الذين يعيشون في فقر مدقع، ودون صرف صحي ملائم، وفي اتصال وثيق مع ناقلات الأمراض المعدية والحيوانات المنزلية”.