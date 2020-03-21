مصدر: 216 نائبا سيصوتون بالثقة للمكلف عدنان الزرفي

(المستقلة).. كشف مصدر مطلع أن هناك 216 نائبا مستعدون للتصويت بالثقة على المكلف برئاسة الحكومة الجديدة عدنان الزرفي.

وتوقع المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان النواب الذين يمكن ان يصوتوا للزرفي هم ( سائرون ٥٠ صوتا،والنصر ٢٥ صوتا،والقوى العراقية ٤٠ صوتا،والتحالف الكردستاني ٣٩ صوتا،والقائمة العراقية ٢١ صوتا،والحكمة ١٥ صوتا،وتغيير ٨ أصوات،والجيل الجديد ٣ أصوات،و 6 من دولة القانون،اضافة الى 9 من الفتح ) ومجموع هذا ٢١٦ صوت مؤيد لتكليف الزرفي.

واضاف اما الكتل المعترضة على تكليف الزرفي فهي : كتلة العصائب (سائرون)، وكتلة بدر(الفتح)، ودولة القانون، وعطاء، اضافة الى الفضيلة. ومجموع عددهم ٧٨ نائبا.

ولم يوضح المصدر طبيعة استنتاجه لعدد الاصوات وأن كان ذلك مستند الى ما صرح به الزرفي في وقت سابق من أن 80% من اعضاء مجلس النواب سيصوتون له.