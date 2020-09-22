مصدر : وزارة المالية لم تباشر بصرف رواتب الموظفين لغاية الان

المستقلة / .. كشف مصدر مطلع، أن وزارة المالية لم تباشر بصرف رواتب الموظفين لشهر ايلول لغاية الان بسبب قلة السيولة النقدية.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية بانتظار اقرار الموازنة التي تتضمن فيها فقرة الإقراض للمضي بصرف رواتب الموظفين ودوائر التمويل الذاتي لشهر ايلول.

وبين أن المالية بحاجة الى 3 ترليونات لتضيفها الى المبالغ المدورة لديها لتقوم بتوزيع الرواتب، كما أن الإيقاف ياتي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.

والعراق يعاني حالياً من صعوبة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا التي تعتمد عليها الموازنة الاتحادية وبنسبة 90%.