مصدر مقرب من زين العراق : الشركة سعت لتقديم افضل الخدمات للمتعاملين معها

(المستقلة)..أكد مصدر مقرب من رئيس مجلس ادارة شركة زين العراق أن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخرا يجانب الدقة، والكثير منه لا يمت للحقيقة بصلة .

وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال مع (المستقلة) ، الى ان رئيس مجلس ادارة شركة زين العراق يعد من رجال الاعمال العراقيين والمستثمرين الذين قدموا خدمات لاجل النهوض بواقع الاتصالات العراقية الذي كان منهارا بالكامل بعد عام 2003.

واضاف ان مجموعة زين تعد من الشركات الرائدة في المنطقة العربية وان شركة زين العراق استطاعت رغم الصعوبات التي واجهتها ان تقدم الكثير من الخدمات، مؤكدا ان بياناتها المالية واضحة للعيان وتنشر سنويا ضمن تقرير مجموعة زين للاتصالات كونها شركة مساهمة.

واوضح ان الشركة سعت وتسعى دوما الى تقديم افضل الخدمات للمتعاملين معها وبما يتناسب مع طبيعة السوق العراقية.

واكد المصدر التزام الشركة ببنود عقد التراخيص الموقع مع هيئة الاعلام والاتصالات التي تراقب بشكل مستمر أداء الشركة، منوها الى ان العمل جار على توفير خدمة G4 وتحديث معدات الشركة في العراق.