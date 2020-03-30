مصدر : قيادات التحالف الوطني لا تزال ترفض ترشيح عدنان الزرفي

المستقلة / – قال مصدر مطلع ان اغلب قيادات التحالف الوطني ( الشيعي ) لاتزال ترفض وبشدة تكليف عدنان الزرفي بمهمة تشكيل حكومة انتقالية انتخابية .

واكد المصدر في اتصال مع مراسل “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان حظوظ الزرفي لتشكيل الحكومة القادمة تصطدم بمواقف صلبة رافضة من قبل بعض قيادات التحالف الوطني .

واضاف المصدر ، ان تحالف الفتح الذي يتراسه هادي العامري وتحالف دولة القانون وعصائب اهل الحق هي من ترفض قرار رئيس الجمهورية في ترشيح عدنان الزرفي لتولي مهمة تشكيل الحكومة القادمة ، معتبرة ان برهم صالح انتهك الدستور عندما اقدم على تكليف الزرفي .