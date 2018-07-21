مصدر: طلال الزوبعي المرشح الاوفر حظا لرئاسة البرلمان

(المستقلة).. كشف مصدر مطلع عن اتفاق الكتلة “السنية” على ترشيح النائب طلال الزوبعي لرئاسة مجلس النواب في دورته الرابعة.

والزوبعي هو مرشح فائز عن محافظة بغداد، كما انه عضوا في مجلس النواب للدورتين الماضيتين، وترأس لجنة النزاهة في الدورة المنتهية.

وقال المصدر في اتصال مع (المستقلة) ان الزوبعي هو الاقرب لرئاسة البرلمان بعد اتفاق الكتلة “السنية” على ترشيحه ، اضافة الى انه يحظى بمقبولية الكتل الأخرى.

وذكر ان ترشيح الزوبعي من قائمة القرار العراقي يأتي بعد مشاورات عديدة بين القوائم “السنية” التي اتفقت على تشكيل كتلة موحدة، للمشاركة في الحوارات الجارية الآن بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والاتفاق على الرئاسات الثلاث (الجمهورية،والوزراء، اضافة الى البرلمان).

ونوه الى ان الزوبعي يعد من الشخصيات المعتدلة، واصبح لديه خبرة ودراية بعملية ادارة البرلمان بعدما تواجد في مجلس النواب الدورتين الماضيتين ، اضافة الى كونه يتمتع بعلاقات طيبة مع الكتل السياسية المختلفة.

واشار المصدر الى ان الكتلة “السنية” بأنتظار الأعلان الرسمي لنتائج الانتخابات بعد استكمال عملية العد والفرز اليدوي، ومصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج وفق الدستور لاعلان ترشيح الزوبعي لرئاسة البرلمان بشكل رسمي .