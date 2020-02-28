مصدر طبي: مقتل متظاهر وإصابة 9 باشتباكات بساحة التحرير في بغداد

(المستقلة) ممدوح بليغ/ قُتل متظاهر وأُصيب 9 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين وسط العاصمة العراقية بغداد، حسبما أفاد مصدر طبي.

وقال المصدر، الذي يعمل بدائرة صحة الرصافة، إن متظاهرا قُتل بالرصاص الحي وأصيب 9 آخرون بالرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع قرب ساحة التحرير وسط بغداد، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

من جانبه، قال الناشط في الاحتجاجات، ذياب الحيدري، إن الضحايا سقطوا خلال محاولة قوات الأمن الوصول إلى ساحة التحرير، معقل المحتجين المناوئين للحكومة، من جهة ساحة الخلاني.

وأوضح أن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وقعت قرب نفق ساحة التحرير؛ حيث بدأ الأمن بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بينما رد المتظاهرون برشق الحجارة والزجاجات الحارقة.

وبذلك، يرتفع عدد الضحايا في صفوف المتظاهرين في بغداد، الجمعة، إلى 13، حيث أصيب 4 محتجين قبل ساعات في الموقع ذاته، وفق ما أبلغ مصدر طبي الأناضول.

والخميس، فشل البرلمان، في عقد الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو نصف النواب على الأقل «165 من أصل 329».