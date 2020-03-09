مصدر طبي : الفحوصات المختبرية تؤكد اصابة 10 نواب بـ فايروس كورونا

المستقلة .. نقلت وكالة ” سبوتنك” الروسية عن مصدر طبي عراقي، ، تاكيده إصابة 10 نواب عراقيين، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه لـ”سبوتنيك”، أن نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي، في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من مجلس النواب العراقي، بفيروس كورونا.

ورجح نائب من البرلمان تحفظ الكشف عن اسمه، في حديث لـ”سبوتنيك”، إصابة أعضاء من البرلمان بفيروس كورونا، لاسيما أن من بينهم مقربين من فصائل وشخصيات موالية لإيران.

من جهته، ألمح مصدر حقوقي بارز، إلى معلومات عن إصابة نواب من البرلمان، بفيروس كورونا، لكن لا يوفر أي تأكيد أو إعلان رسمي بذلك.

وسجل العراق، اليوم الأحد، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد إلى 60 حالة حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في بيان مساء اليوم، أن مختبراتها المركزية، شخصت 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حالة في كل من المثنى، والأنبار، وذي قار، والنجف، وبغداد، وميسان.