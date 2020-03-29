مصدر: سجناء تسفيرات الرصافة يعلنون اضرابا عن الطعام بسبب كورونا

(المستقلة).. ذكرت مصادر مطلعة عن اعلان السجناء في سجن الرصافة اضرابا عن الطعام بسبب عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقايتهم من فايروس كورونا.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(المستقلة) “بلغني الآن أن السجناء بتسفيرات الرصافة والذين يتجاوز عددهم ٥ آلاف سجين بدأو اليوم الأحد أضراباً مفتوحاً عن الطعام ورفضوا استلام الفطور “.

واشار الى أن الاضراب يأتي “احتجاجا على تجاهل ادارة التسفيرات ووزارة العدل لموضوع كورونا وعدم اكتراثها واهمالها التام للقضية وكأن امر لايعنيها”.

وحذر المصدر من اصابة عدد من السجنا بفايروس كورونا ، مبينا أن ادارة سجن التسفيرات “تنكر” هذا الامر و”تخفيه” حتى عن وزارتها (العدل).

وأعرب عن أمله من أن تتخذ الجهات المعنية اجراءات عاجلة بهذا الشأن وحلّ موضوع تسفيرات الرصافة بشكل خاص والسجون عامة.

ولم يتسن لـ(المستقلة) الاتصال بالجهات المعنية للتأكد من الموضوع او الحصول على معلومات اوسع.