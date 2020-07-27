مصدر : تكليف علي محسن هاشم بمهام مدير شركة الخطوط الجوية العراقية
المستقلة …. أفاد مصدر مطلع، بتكليف علي محسن هاشم بمهام مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية وكالة ، فيما اكد المصدر على إعفاء مناف عبد المنعم من مهام مدير عام ومعاون مدير الشركة”.
وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، “تم تكليف علي محسن هاشم بمهام مدير علم شركة الخطوط الجوية العراقية/ وكالة”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه “تم كذلك إعفاء مناف عبد المنعم من مهام مدير عام ومعاون مدير الشركة”.
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