مصدر : تكليف علي محسن هاشم بمهام مدير شركة الخطوط الجوية العراقية

المستقلة …. أفاد مصدر مطلع، بتكليف علي محسن هاشم بمهام مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية وكالة ، فيما اكد المصدر على إعفاء مناف عبد المنعم من مهام مدير عام ومعاون مدير الشركة”.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، “تم تكليف علي محسن هاشم بمهام مدير علم شركة الخطوط الجوية العراقية/ وكالة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه “تم كذلك إعفاء مناف عبد المنعم من مهام مدير عام ومعاون مدير الشركة”.