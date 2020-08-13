مصدر : تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال بدس السم

(المستقلة).. كشف مصدر مطلع عن تعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محاولة اغتيال بدس السم له في الطعام .

وقال المصدر الذي شدد على عدم ذكر اسمه لـ(المستقلة) ان المعلومات التي تم تداولها على نطاق ضيق مساء امس الاربعاء ، تشير الى نقل الكاظمي الى المستشفى على وجه السرعة بعد تعرضه للتسمم ، مبينا ان البعض برر الحالة بتناوله طعام غير صحي، مستدركا بالقول الى تأكيد فرضية دس السم بشكل متعمد في طعام الكاظمي.

وكان الكاظمي قد تعرض الى انتقادات شديدة من قبل الكتل البرلمانية بسبب السياسة التي انتهجها في سبيل محاربة الفساد وتغيير المناصب المهمة في محاولة لتفكيك الدولة العميقة، إضافة الى تصريحاته المستمرة بشأن حصر السلاح بيد الدولة ومواجهة السلاح المنفلت. واجراءاته بشأن السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع تحكم الجماعات المسلحة بها.

وسبق ان تعرض احد مستشاري الكاظمي المقربين، هشام الهاشمي، الى محاولة اغتيال لم يكشف عن خلفياتها حتى الان، فيما يتعرض رئيس الوزراء لضغوط من المتظاهرين للكشف عن الجهات التي استهدفت المتظاهرين في أكتوبر 2019 والاشهر التي تبعتها ومحاسبتهم.

وكان الكاظمي يستعد لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد زيارته طهران ولقائه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية والرئيس الإيراني.