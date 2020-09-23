مصدر : الكاظمي سيجتمع بالقيادات الشيعية للحد من استهداف قوات التحالف

المستقلة /- اعلن مصدر سياسي مطلع ، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيجتمع غدا الخميس بالقيادات السياسية للمكون الشيعي لبحث تداعيات القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان الحكومة مصممة على ملاحقة المتورطين باطلاق المقذوفات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد، وكل مكان فيه وجود لقوات التحالف الدولي”.

وازدادت في الاونة الاخيرة عمليات استهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالصواريخ وقذائف الكاتيوشيا .