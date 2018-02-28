مصدر : الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعا لحل الخلافات حول مشروع الموازنة

( المستقلة ) …تعقد الرئاسات الثلاث، غداً الخميس، إجتماعاً مهماً لحسم الخلاف على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018.

وذكر مصدر نيابي في تصريح صحفي تابعته ( المستقلة ) اليوم الاربعاء ، ان “الاجتماع سيناقش حل القضايا الخلافية وخاصة ما يتعلق بموازنة اقليم كردستان”.

ورجح المصدر “عقد الاجتماع قبل جلسة البرلمان المقررة غداً في الساعة الواحدة ظهراً”.

وأضاف أن “اللجنة المالية النيابية وصلت إلى توافقات نهائية في أغلب مطالب الكتل في الموازنة باستثناء المقدمة من ممثلي المكون الكردي”.

ولفت المصدر الى “إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول اعمال جلسة البرلمان المقررة السبت في حال حسمت الرئاسات الثلاث الخلاف بشأنه”.

وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء لكن استمرار الخلاف على مشروع قانون موازنة 2018 تسبب بسحب القانون من جدول الاعمال وإرجاء الجلسة الى غد الخميس.ا