مصدر : الحكومة العراقية ستُعيد خدمة الإنترنت مع حظر بعض التطبيقات

المستقلة / متابعة /- كشف مصدر حكومي ، اليوم الاثنين، عن وجود قرار لدى الحكومة العراقية يقضي بإعادة خدمة الإنترنت للبلاد، مع حظر بعض التطبيقات.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته ( المستقلة ) ، إن “رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أبلغ المؤسسات المعنية بضرورة إعادة الإنترنت إلى وضعه الطبيعي، لكنه طلب حظر بعض التطبيقات مثل الفيسبوك وواتساب وإنستغرام، وربما تويتر أيضاً”.

وأضاف أن “عودة الإنترنت قد تكون مُتاحة خلال اليومين المقبلين، لكن خاصية رفع مقاطع الفيديو والصور لن تكون متوفرة”.

يذكر أن خدمة الإنترنت في العراق منقطعة منذ خمسة أيام بسبب الإحتجاجات التي إندلعت في البلاد والتي على إثرها قررت الحكومة قطعها عن المدن العراقية باستثناء إقليم كردستان العراق.