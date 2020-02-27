مصدر: الحالة المصابة بكورونا في بغداد دخلت من ايران عبر تركيا

(المستقلة).. كشفت مصادر مطلعة ان االشخص الذي اعلن عن اصابته بفايروس كورونا في بغداد قد دخل العراق عن طريق الحدود التركية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه لـ(المستقلة) ان الشاب العراقي المصاب بفايروس كورونا كان متواجدا في ايران الاسابيع الماضية، وعندما رغب بالعودة الى العراق اتجه الى تركيا برا ، منوهة الى انه بقي في تركيا اربعة ايام قبل عودته الى العراق عبر الحدود البرية.

واوضح المصدر ان الشاب بين ان سبب توجه الى تركيا كان عدم توفر حجوزات الطيران وارتفاع اثمانها وعدم تمكنه العودة الى العراق عبر الحدود البرية لصعوبة ذلك.

واشار الى ان السفارة التركية في بغداد طلبت معلومات عن الاصابة ومكان اقامة الشاب في تركيا ونسخة عن جوازه لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتلافي انتشار المرض.

ودعا المصدر المواطنين الى توخي الحذر واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى، ومراجعة المستشفى عند الشعور بأية اعراض مشابه للاصابة بالفايروس. (النهاية)