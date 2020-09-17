مصدر: اعتقال شاكر الزاملي تم بصورة مهينة ومنافية لحقوق الانسان

المستقلة /- وصف مصدر مطلع لحظة اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد ، شاكر الزاملي بانها كانت مهينة ومنافية لبسط قواعد حقوق الإنسان.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(المستقلة) أنه كان قريبا من منزل الزاملي حين ، اقتحمت قوة امنية مدججة بانواع الأسلحة منزل الزاملي في الساعة 2.30 صباح اليوم.

وأشار المصدر ، الى ان افراد القوة قامت بسحب الزاملي من منزله وهو يرتدي (الدشداشة) ولم يسمحوا له بأتخاذ اية إجراءات او حتى اصطحاب ادواته الشخصية وادويته.

وذكر ان القوة قامت كذلك بسحب جميع أجهزة الهاتف الخاصة بالزاملي وافراد عائلته،مؤكدا ان ذلك تم بطريقة تنافي مباديء حقوق الانسان.

وتسائل المصدر الم يكن الاجدر بالجهة المعنية استقدام الزاملي اليها وفق الإجراءات الأصولية، وبما يتناسب مع كونه رئيس دائرة مهمة وبدرجة وكيل وزير، مهما كانت التهم المنسوبة اليه؟

كما تساءل ان كان التعامل بمثل هذه الطريقة “المهينة” سيتم كذلك مع الشخصيات المرتبطة بجهات سياسية نافذة، ام هو مقصور على اشخاص معينين دون آخرين؟!

وكانت قوة امنية قد اعتقلت مدير هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي صباح اليوم من منزله، فيما تشير معلومات الى اعتقال مدير المصرف الزراعي التعاوني عادل خضيرونجله. فيما اعتقلت قوة أخرى يوم امس مدير هيئة التقاعد السابق احمد الساعدي وسط بغداد.

وسبق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان شكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل المخابرات والأمن الوطني، على أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.

وخوّل الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، من الوزارات أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، كما كلّف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق، أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق بقضايا الفساد، وفقاً للقانون.

ولم يصدر أي توضيح رسمي بشأن الاعتقالات التي تم تنفيذها في اطار عملية مكافحة الفساد.