مصافي الوسط تؤهل مشروع خدمي في النجف الاشرف

(المستقلة)..اهلت شركة مصافي الوسط مشروع تاهيل شارع مكة المكرمة في محافظه النجف الاشرف كجزء من المنافع الاجتماعية للشركات تجاه المجتمعات المحلية.

وقال مدير عام الشركة زيد كاظم شريف: ان “المشروع يعد من المشاريع الخدمية المهمة التي تقدم الى المدينة، وبتوجيه من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس غضبان، حيث بلغت تكلفة المشروع اكثر من مليار و ٧٠٠ مليون دنيار ويمثل واحدا من عدة مشاريع تمولها الشركة بغية الوفاء للمجتمع المحلي ضمن مناطق العمل”.

ولفت الى ان “الجهة المنفذة شركة حمورابي العامة التابعة الوزارة الأعمار والإسكان والبلديات وبفترة انجاز نوعي بلغت ٦ أشهر “، لافتا الى ان” المشروع يأتي لتحقيق انسيابية عالية لحركة النقل في المدينة المقدسة التي يقصدها الملايين من الزوار من داخل وخارج البلاد، حيث تعد واحدة من اهم وجهات السياحة الدينية في العالم”.

وأشار الى ان” تنفيذ المشاريع الخدمية في مناطق عمل الشركات يأتي للتفاعل مع الجمهور، وجزء من الوفاء آليه”، حاثا الشركات على تبني هذه التوجهات التي ترفع من مستوى الخدمات التي تقدم الى المجمتع”.