مصادر لبنانية ترجح استقالة رئيس الوزراء يوم غدا الاثنين

المستقلة / متابعة /- رجحت مصادر لبنانية تقديم رئيس الوزراء حسان دياب استقالته بجلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب دعا الى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة ، مؤكدا :” ان كل المسؤولين عن كارثة الانفجار سيخضعون للتحقيق”.

وقال دياب في كلمة متلفزة قصيرة امس :” ان كل المسؤولين سيحاسبون ولن تحميهم اية خيمة سياسية او حزبية مهما كان تأثيرها”.

واضاف انه لايتمسك بالكرسي وماحصل من كارثة هو نتاج الفساد وسوء الادارة.