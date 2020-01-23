مصادر بـ”الحشد” تنفي تعيين البصري خلفا للمهندس

المستقلة / نفى مصدران بهيئة الحشد الشعبي في العراق تعيين أبي علي البصري نائبا لرئيس الهيئة خلفا لأبي مهدي المهندس، الذي قتل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب بغداد.

ونقلت شبكة “روسيا اليوم” عن المصادر قولها إن “الأنباء عن تعيين البصري غير صحيحة، حتى اللحظة، ولم يتخذ قرار مثل هذا في هيئة الحشد”.

وكانت وسائل إعلام عراقية، تناقلت أنباء عن تعيين البصري في منصب نائب رئيس الحشد.

ومطلع الشهر الجاري كان وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن الحشد قرر تعيين هادي العامري نائبا لرئيس الهيئة خلفا للمهندس.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن قائد عمليات الحشد الشعبي أبي علي البصري، أنه جرى الاتفاق بين القوى على تكليف هادي العامري لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.