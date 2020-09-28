مصادر : ايران تريد اعادة تجربة الرهائن في السفارة الامريكية في العراق

مصادر : ايران تريد اعادة تجربة الرهائن في السفارة الامريكية في العراق

المستقلة / متابعة /- تعددت الاخبار والتحليلات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار اغلاق السفارة الامريكية في بغداد وما يتبع ذلك من إجراءات.

ونقل رئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس الراي العام باسيل حسين في صفحته على موقع تويتر عن مصادر أمريكية قولهم أن “إيران ارادت إعادة تجربة الرهائن في السفارة الامريكية في عام 1979 وادت بدرجة كبيرة الى تقليل فرص الرئيس كارتر بالفوز”.

وأضاف “لكن هذه المرة أختارت السفارة الأمريكية في بغداد عن طريق وكلائها في العراق من أجل تقليل فرص الرئيس ترامب بالفوز”.