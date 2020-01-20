مصادر : امام رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين لشغل منصب رئاسة الوزراء . تعرف عليهم
المستقلة / اكدت مصادر مطلعة على تفاصيل الحراك السياسي في بغداد ، ان رئيس الجمهورية برهم صالح لديه ثلاث شخصيات لتولى مهمة تشكيل حكومة انتقالية مهمتها اجراء انتخابات مبكرة وتهيئة الارضية لذلك .
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمائها او صفاتها الوظيفية لمراسل “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان رئيس الجمهورية سيختار احد الشخصيات الثلاث ممن استقر الرأي عليهم و يحضون بمقبولة من ساحات الاعتصامات ورؤساء الكتل السياسية ، والاسماء هم كل من :
١. مصطفى الكاظمي مدير جهاز المخابرات الحالي .
٢. علي شكري مستشار رئيس الجمهورية .
٣. محمد توفيق علاوي ، وزير الاتصالات السابق .
واشارت المصادر ، ان من واجبات من سيكلف لمهمة رئاسة الحكومة المؤقتة ان يقدم برنامج حكومي متكامل مدته سنة واحدة ينتهي باجراء انتخابات مبكرة .
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