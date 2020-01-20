مصادر : امام رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين لشغل منصب رئاسة الوزراء . تعرف عليهم

المستقلة / اكدت مصادر مطلعة على تفاصيل الحراك السياسي في بغداد ، ان رئيس الجمهورية برهم صالح لديه ثلاث شخصيات لتولى مهمة تشكيل حكومة انتقالية مهمتها اجراء انتخابات مبكرة وتهيئة الارضية لذلك .

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمائها او صفاتها الوظيفية لمراسل “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان رئيس الجمهورية سيختار احد الشخصيات الثلاث ممن استقر الرأي عليهم و يحضون بمقبولة من ساحات الاعتصامات ورؤساء الكتل السياسية ، والاسماء هم كل من :

١. مصطفى الكاظمي مدير جهاز المخابرات الحالي .

٢. علي شكري مستشار رئيس الجمهورية .

٣. محمد توفيق علاوي ، وزير الاتصالات السابق .

واشارت المصادر ، ان من واجبات من سيكلف لمهمة رئاسة الحكومة المؤقتة ان يقدم برنامج حكومي متكامل مدته سنة واحدة ينتهي باجراء انتخابات مبكرة .