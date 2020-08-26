كشفت مصادر اخبارية، عن خطة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة (ESPN) فان نادي مانشستر سيتي يريد استغلال موقف البرغوث الأرجنتيني مع ناديه، من خلال التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ميسي.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالرحيل عن صفوف برشلونة بعد اجتماعه مع المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، الذي قال فيه بأنه يرى نفسه خارج أسوار كامب نو أكثر من داخلها.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي مانشستر سيتي يبحث عن طريقة للقيام بالظفر بخدمات ميسي الذي يمتلك شرطاً جزائياً في عقده يقدر بـ 700 مليون يورو، لذا سيكون الحل الوحيد أمام السيتي إقناع إدارة برشلونة ببيع اللاعب.

وأضافت أن الأمر الأكثر تعقيداً بالنسبة للسيتي هو قانون اللعب المالي النظيف، الذي قد يقف عائقاً أمام التعاقد مع ميسي.

وأوضحت أن نادي برشلونة ما زال يرى ميسي غير قابل للبيع، حتى لو كان عقده سينتهي في صيف العام المقبل، لذلك ستحاول إدارة السيتي أن تكون مستعدة بالمال اللازم إذا قرر البلاوغرانا بيع نجمه الأول ميسي.