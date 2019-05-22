مصادر: اطلاق سرح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم

(المستقلة).. ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات اللبنانية اطلقت سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم والذي تم اعتقاله يوم امس في مطار رفيق الحريري –بيروت.

وألقت الأجهزة الأمنية في بيروت، أمس الثلاثاء، القبض على نجم الدين كريم، محافظ كركوك السابق، دون بيان اسباب ذلك.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مصدر عراقي في بيروت، اليوم الأربعاء، قوله إن “اتصالات تجري من قبل القضاء الاتحادي في بغداد وقضاء إقليم كردستان العراق لاستلام كريم، وهناك خلافات بين بغداد وأربيل حول الأمر، لكن الإنتربول أكد أنه لن يسلمه لغير القضاء الاتحادي”.

وأضاف:”الإنتربول أبلغ سلطات كردستان العراق بأن عملية إلقاء القبض تمت بناء على مذكرة صادرة من الحكومة الاتحادية وليس من كردستان، لذا فإن عملية تسليمه لن تكون لأربيل”.

وأشار إلى “وجود اتصالات مكثفة بين قيادات سياسية عراقية ومسؤولين في لبنان من أجل إطلاق سراحه”، مبينا أن “كريم موقوف في منطقة بدارو”.

وفي السّياق، أكد السفير العراقي لدى لبنان علي العامري في تصريح صحفي متابعته القضية.

وقال:”نتابع قضية توقيف محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم من قبل شرطة الانتربول الدولي في مطار بيروت مع السلطات اللبنانية وفق القوانين”.