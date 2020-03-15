مصاب بكورونا يثير الهلع في العراق.. أقام وليمة لـ 80 شخصًا

المستقلة /تسبب شخص عراقي مصاب بفيروس كورونا بمصير مجهول لثمانين شخصا دعاهم إلى وليمة أقامها في منزله إثر عودته من إيران.

وتساءل مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف مساء السبت: أين سنجد هذه العوائل وكيف سيتم حجرهم؟، داعيا أي شخص يعود من الخارج إلى ملازمة بيته.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء.

وشددت على “التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها”، مؤكدة على “وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة”.

ودعت الجهات المعنية إلى “محاسبة المخالفين حسب القوانين النافذة”، مهيبة بالجميع “الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة في ما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعا لانتقال المرض”.

وأسفر فيروس كورونا عن وفاة عشرة أشخاص حتى أمس السبت في العراق مع تسجيل 93 إصابة، ومن بين الوفيات إمام مسجد في السليمانية كان يبلغ من العمر 70 عاماً، إضافة إلى 28 إصابة بالوباء في الإقليم الشمالي.