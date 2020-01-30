“مش مرتاح”.. هل يؤجل ” رامي جمال” طرح ألبومه الجديد ؟

المستقلة / منى شعلان/ آثار الفنان المصري رامي جمال ، حيرة جمهوره بعد إطلاقه تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” ، قائلا: “مش مرتاح وفي طريقي لقرارات مهمة”.

وجاءت التعليقات من قبل الجمهور ، فى إطار إحتمالية تأجيل ألبومه القادم ، لأسباب غير معروفة ، ولاقيت التعليقات دعما كبيرا من متابعيه وتشجعيا له لإستكمال طريقه الفنى.

وجاءت هذه التدوينة بعد أيام قليلة من إعلانه عن إنتهاء ألبومه الجديد ، وطرحه أول الشهر القادم ، حيث كتب قائلا :”‏الالبوم مع شركة ‎NogoumRecords، وخلال أيام يبقي بين ايديكم ان شاء الله ، وأنا بشكر شركتي وبشكر كل المبدعين اللي ساعدوني علشان الالبوم يبقي من وجهه نظري اهم خطوة في المشوار الصغير ده وعد هتدخلوا خلاط مشاعر اللهم بلغت يارب”.

وأضاف فى تغريدة أخرى ، قائلا :” مستني النسخه بتاعتي من الالبوم الجديد اللي متفائل بيه جدا وواثق في ربنا وفي دعمكم”.

وكان قد أعلن رامي جمال منذ 3 شهور عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي عن إصابته بمرض البهاق ، وقد إجرئ عملية جراحية مؤخرا دون الكشف عن أى تفاصيل.

مش مرتاح وفي طريقي لقرارات مهمه 👌 — Ramy Gamal (@RamyGamal) January 30, 2020

الالبوم مع الشركه @NogoumRecords وخلال ايام يبقي بين ايديكم ان شاء الله وانا بشكر شركتي وبشكر كل المبدعين اللي ساعدوني علشان الالبوم يبقي من وجهه نظري اهم خطوه في المشوار الصغير ده وعد هتدخلو خلاط مشاعر اللهم بلغت 🤦‍♂️🤔😢😁🤪😏يارب 🙏🙏🙏 — Ramy Gamal (@RamyGamal) January 23, 2020