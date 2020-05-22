مشهد مؤثر لوقوف أبناء الملياردير صالح كامل على قبره

وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، مشهدا مؤثرا لأبناء رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، وهم يقفون على قبره بعد مواراته الثرى.

وقال الناشط محمد المغربي، معلقا على الفيديو إن ابنَي الملياردير الشيخ صالح عبدالله ومحي الدين ”يدعوان له بعد أن أصبح وحيدا في قبره“.

ومساء يوم أمس الإثنين، توفي الشيخ صالح في مدينة جدة عن عمر ناهز 79عاما، حيثُ قالت مصادر مقربة منه إنه تعرض لجلطة خلال أدائه صلاة التراويح مع أفراد من أسرته ليتم نقله إلى مستشفى سمير عباس في جدة حيث توفي هناك.

ويعد صالح كامل واحدا من أهم رجال الأعمال السعوديين خلال العقود الأخيرة، وولد في مكة عام 1941 وكان من أوائل وأكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة (ART).