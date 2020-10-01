مشهد مؤثر… أمير الكويت يطلب تقبيل رأس أخيه قبل دفنه – فيديو

المستقلة / رصدت عدسات الكاميرات مشهدا يدمي القلب، يظهر طلبا لأمير الكويت الأمير نواف الأحمد بــ إنزال جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ليقبل رأس شقيقه قبل أن يذهب إلى مثواه الأخير.

ويُشار إلى أن جثمان أمير الكويت الراحل كان قد ووري الثرى عصر أمس بعد وفاته في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقدم أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الجنازة بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الشيوخ.