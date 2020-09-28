مشكلة خطيرة في ساعات آبل بسبب نظام التشغيل الجديد

المستقلة/ أطلقت شركة آبل الأسبوع الماضي نظام تشغيلها الأحدث نظام iOS 14 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد ، وإلى جانب ذلك أطلقت نظام تشغيلها watchOS 7 لساعات آبل الذكية Apple Watch ، تدعم ميزات جديدة مثل تتبع النوم والتطبيقات الموجودة عليها، ولكن تم اكتشاف ثغرة خطيرة في نظام تشغيل الساعات.

وبحسب موقع 9to5Mac اشتكى مستخدمو ساعات Apple Watch Series 3 من الجيل الثالث من وجود ثغرة خطيرة بعد القيام بتثبيت نظام التشغيل الجديدة للساعات، الأمر الذى أدى إلى عمليات إعادة تشغيل للساعات بشكل متكرر وعشوائى ، ثم قدمت الساعات بعدها أداء ضعيفا.

وتعتبر أكبر مشكلة واجهت المستخدمين عملية إعادة تشغيل الساعات بشكل متكرر وعدم تمكنهم من تشغيلها بشكل طبيعى مثلما كانت قبل تحميل نظام التشغيل الجديد ، وأشار العديد من المستخدمين إلى أن النظام الجديد هو الأسوأ منذ إصدار نظام watchOS.

وفقا للموقع فإن عددا كبيرا من المستخدمين قالوا إن ساعاتهم قد قامت بإعادة تشغيل ذاتى أكثر من 4 أو 5 مرات ، كما فشلت في تحميل تطبيقات الطقس و التاريخ وغيرها، مما دفعهم إلى إصدارات سابقة ولكن لم تحل المشكلة.

وكان تقرير من صحيفة ديلى إكسبربس البريطانية أفاد بان مستخدمى نظام تشغيل iOS 14 من هواتف آيفون و أجهزة آيباد، والذى تم إطلاقه يوم 16 سبتمبر الماضى، وجدوا أن بطاريات هواتفهم قد نفدت بسرعة كبيرة للغاية بعد تثبيت النظام على هواتفهم، واشتكى عدد كبير من المستخدمين على موقع تويتر بأنهم لا حظوا مشكلة كبيرة في عمر بطاريات هواتفهم، حيث تنفد بسرعة كبيرة للغاية، الامر الذى لم يكن يحدث قبل تثبيت نظام iOS 14 الجديد.