مشكلة الفقر بين الماضي والحاضر

المستقلة – القاهرة – بقلم الدكتور حسام خلف الصفيحى

مشكلة الفقر وان كانت قديمة لازمت الانسانية منذ فجر التاريخ الا اننا لم نشعر بوطأتها الا تدريجيا بتزايد حاجات الانسان تبعا لدرجة تطوره وتقدمه فالانسان الأول بالرغم من قلة موارده لم يكن يشعر بوطأة الفقر لقلة حاجاته وتطلعاته الاستهلاكية ولقدبلغت مشكلة الفقر ذروة حدتها متأخرا فى عصرنا الحالى وذلك بحكم سهولة اتصال الناس بعضهم ببعض وظهور الفوارق مع ازدياد الوعى الاجتماعى.فالفلاح فى القرية ذات الاقتصاد المغلق لم يكن يشعر بفقره الا حين اتصاله بعالم المدينة.وعليه فأن مشكلة الفقر نسبية تختلف باختلاف الماضى والحاضر والمكان فلا شك أن فقير العصر الحاضر يعتبر غنيا بالنسبة الى العصور القديمة ومشكلة الفقر بين المصطلحات القديمة والحديثة ففى الفكر الاقتصادى التقليدى تتمثل مشكلة الفقر فى عدم توافر المستوى الأدنى للمعيشة وهو مايعبر عنه أصحاب هذا الفكر بمصطلح( حد الكفاف )مم يتعلق بمتطلبان البقاء بمعنى أن الفرد يعد فقيرا عندما لا تتوافرا له متطلباته بالقدر الذى يحفظ له حياته وقدراته على العمل والانتاج.

ومصطلح مشكلة الفقر عند العلماء تتمثل المشكلة فى عدم توافر المستوى الائق للمعيشة بحسب ظروف الزمان والمكان وبحسب عمل ومسئولية الفرد وهو ماعبر عنه القدامى بمصطلح(حدالكفاية)

مما يتعلق بمتطلبات الحياة الكريمة.وأحيانا بمصطلح(حد الغنى)بمعنى ان يعد الفرد فقيرا متى لم تتوافر له متطلباته بالقدر الذى يجعله فى بحبوحة من العيش وفى غنى عن غيره ونخلص من ذلك الى حقيقة هامة وهى رفع مستوى المعيشة وتحسينه وهو ما انتهى اليه أخيرا الفكر الاقتصادى الحديث بعد اربعة عشرة قرنا معبرا عنه بمصطلح(الرفاهية الاقتصادية)او(الرخاء المادى).

والحل لمشكلة الفقر

بعد الكشف عن حقيقة مشكلة الفرد وأنها تتمثل فى عدم توافر حد الكفاية لكل فرد حسب زمانه ومكانه وليس مجرد حد الكفاف فالقضية ليست درجات من الغنى أو الفقر وانما قضية انسان له احتياجاته الأصلية أو متطلباته التى يتعين أولا وقبل كل شىء اشباعها فى اطار يحافظ على انسانيته وينميها ليكون بحق خليفة الله فى أرضه.