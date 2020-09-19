مشعان الجبوري يلمح الى تعرض النساء للانتهاكات في مخيمات النازحين

المستقلة.. في معرض تعليقه على فيديو الطفل التركماني في احد مخيمات النازحين وشكواه من انتهاكات يتعرض لها تساءل النائب السابق مشعان الجبوري عن الانتهاكات التي تحدث في مخيمات النازحين الأخرى.

وقال الجبوري في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل تويتر” كثيرا ما تحدثت عن الانتهاكات التي تجري في مخيمات النزوح والاحتجاز وطالبت بايقافها ،الفيديو يتضمن شهادة الطفل الذي تداعت وزارة الهجرة ومكتب القائد العام لمحاسبة المتورطين بانتهاك حقوقه”.

واضف “لكن السؤال لماذا لاذ الجميع بالصمت على ما تتعرض له النساء في مخيمات الموصل من قبل الميليشيات!؟”

وارفق الجبوري تغريدته بفيديو للطفل وهو يناشد رئيس الوزراء بالتدخل لانقاذه.