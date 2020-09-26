مشعان الجبوري يعلن اصابته بـ فايروس كورونا

المستقلة / متابعة /- أعلن مشعان الجبوري، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا ، مؤكدا ان الفيروس قد نجح في التسلل إلى جسدي رغم التحصينات التي أحطت نفسي بها .

وكتب الجبوري على حسابه في تويتر: “أظهرت نتائج ثلاث مسحات في ثلاثة مختبرات رصينة أنني مصاب بكورونا”.

وأضاف: “وبذلك يكون الفيروس قد نجح في التسلل إلى جسدي رغم التحصينات التي أحطت نفسي بها”.