مشعان الجبوري يطالب بالكشف عن مصير المغيبين في المحافظات المحررة

المستقلة / متابعة /- طالب السياسي ورئيس كتلة الوطن، مشعان الجبوري ، بالكشف عن المغيّبين في المحافظات المحررة، وذلك من على فراش مرضه بفيروس كورونا.

وقال الجبوري في تدوينة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، انتقموا لايران بتدمير مدننا وإذلال اهلنا وتغييب الالاف من شبابنا ولكن لأنهم شركاؤنا في الوطن لا نتمنى ان تتم ابادتهم بنيران التحالف الدولي”.

وأضاف، “نأمل ان يعودوا لرشدهم ويكشفوا مصير المغيبين ويتوقفوا عن جرائمهم وينسحبوا من مدننا، وان لم يتعلموا من دروس التاريخ القريب سيكون لنا موقفا آخر”.