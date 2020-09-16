مشعان الجبوري يشكل بقرار تنفيذ سد مكحول وترك سد بادوش

المستقلة /- طالب عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري وزارة المواد المائية ان تبين الاسباب الحقيقية لاتخاذ قرار ترك مشروع سد بادوش والمنجز جسده بالكامل والذي يوفر الحماية لمحافظة نينوى وصلاح الدين وبغداد في حال انهيار سد الموصل .

واكد الجبوري في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان الموارد المائية مطالبة ، ان تبين لنا الاسباب الحقيقية لتركها اكمال سد بادوش المنجز جسده بالكامل ويوفر الحماية لنينوى وصلاح الدين وبغداد في حال انهيار سد الموصل والعمل بسد مكحول المنجز منه 5٪ فقط ويؤدي تنفيذه لترحيل مئات الالاف ويترك الموصل مهددة بالغرق .

وختم الجبوري تغريدته بعبارة : صمتكم يجعلنا نشكك بدوافعكم!؟