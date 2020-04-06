مشعان الجبوري : ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة خيار مرحب به

المستقلة ..اكد عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، ان ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، للتكليف برئاسة الحكومة بديلاً للزرفي خيار مرحب به.

وقال الجبوري في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر تابعتها المستقلة اليوم الاثنين ، انه “منذ سنوات عمله باعلام المعارضة بالتسعينات وحتى رئاسته للمخابرات كان اداء مصطفى الكاظمي وطنيا ولم يعرف عنه اقوال او افعال ذات انحياز طائفي او قومي”، مؤكدا ان “الكاظمي خيار يرحب به اغلبية الشعب لو حدث بتوقيت مختلف “.

ونوه النائب السابق، الى ان “الكاظمي لن يقبل بالتكليف قبل ان يقول البرلمان كلمته بالمكلف الحالي عدنان الزرفي”.

يشار الى ان مصادر مقربة من المرشح للتكليف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، كشفت ان الانباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول إعتذاره عن التكليف عارية عن الصحة، فيما نوه الى ان هذه الانباء تقودها جيوش الكترونية غايتها التسقيط