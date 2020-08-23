مشروع لـ”اتمتة” الكمارك والمنافذ بالاتفاق مع شركة رصينة

المستقلة / سرى جياد / اعلنت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب اخلاص الدليمي عن وجود توجه للاتفاق مع احدى الشركات العالمية الرصينة لانشاء مشروع تشغيل الكمارك والمنافذ الحدودية الكترونيا.

وقالت الدليمي في تصريح لـ “المستقلة” ، ان اللجنة المالية اجتمعت لاكثر من مرة حول هذا الموضوع وتوصلت الى ضرورة “اتمتة” المنافذ الحدودية والكمارك للسيطرة على المبالغ التي تدخل اليها والتي تقدر بمليارات الدولارات شهرياً.

وبينت انه لايمكننا اطلاقاً السيطرة على الايرادات التي تدخل الى المنافذ والكمارك مادام التعامل بها لايزال يدوياً،لاننا لانعلم بها الى اين ذهبت.

الدليمي بينت ان النقاش لايزال مستمر حول الشركة التي يمكن ان تنفذ هذا المشروع والخبرة والكفاءة التي تتمتع بها لانهاء هذا الملف الشائك منذ سنوات.