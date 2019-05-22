مشروع قانون اللجنة الأولمبية امام مجلس النواب بعد العيد مباشرة

(المستقلة)..أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ادراج مشروع قانون اللجنة الأولمبية العراقية ضمن جدول اعمال جلسات مجلس النواب في الأسبوع الاول بعد عيد الفطر المبارك .

وترأس الكعبي ،اليوم، اجتماعا موسعا مع وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي ، بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي ، والنائب ارزو محمود خدر والنواب علاء الربيعي ، ديار طيب برواري ، بدر الزيادي ، وفارس البريفكاتي ، برهان إسحاق.

وتمخض الاجتماع الذي عقد بمبنى مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء عن مجموعة من التوصيات منها : وضع خارطة طريق عملية من شانها النهوض بواقع المؤسسات والاتحادات الرياضية والمنتديات والشؤون والقطاعات الشبابية .

كما اوصى بالتنسيق الدائم مع اللجان النيابية المعنية والمؤسسات ذات العلاقة للإسراع في إقرار قانوني الاتحادات والأندية الرياضية خلال الفترة المقبلة .

واعرب عن الدعم الكامل والمتواصل من قبل السلطة التشريعية الى المنتخبات والأندية العراقية بما يساهم في رفع اسم البلاد عاليا خلال المحافل والمشاركات الإقليمية و الدولية .

ودعا الاجتماع العاملين في اللجنة الأولمبية والمتوقفة رواتبهم ، والمستمرين في الدوام الرسمي للإسراع بمراجعة الوزارة ومليء الاستمارة بهدف استلام رواتبهم بالكامل .

كما تمت دعوة المؤسسات الرياضية سيما ” الاتحادات ” لتقديم برامجها ومناهجها للمرحلة المقبلة والحصول على الاستحقاقات المالية .

وأكد مجلس النواب دعمه بشكل أساس لوزارة الشباب وديوان الرقابة المالية فيما يخص القضاء على الفساد الموجود في القطاع الرياضي ، مؤكدا أن المسار التشريعي والحكومي سيمضيان في ذات النهج التكاملي – التصحيحي لتصويب العمل المؤسساتي الرياضي ومراقبة الصرف المالي وإيقاف هدر المال العام .

وتم التأكيد ايضا على توحيد البرامج والرؤى والمقترحات التي تهدف من انتشال الواقع الرياضي – الشبابي الموجود في العراق.