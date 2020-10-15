مشروع تأسيس شبكة كهرباء الكحلاء يرى النور بعد التوقف   .

المستقلة /سلام سالم رسن/..كشف قائممقام قضاء الكحلاء علي شبوط ،الخميس، عن مشروع تأسيس شبكة كهرباء الكحلاء بمحافظة ميسان والذي ينفذ باموال القضاء ( المنافع الاجتماعية) والذي تقوم به شركة الشؤون الفنية الهندسية المتوقف منذ زمن بسبب وباء كورونا .

وقال شبوط في تصريح لـ (المستقلة ): يعد المشروع اول مشروع حيوي لاهالي القضاء من مشاريع المنافع الإجتماعية ،ويعالج أزمة الشبكة الكهربائية المتهالكه في القضاء ويعطي طابع لدى المواطن بأن هناك فعلا مشاريع تنفذ في القضاء من المنافع الاجتماعية وحصول القضاء على حقوقه المشروعة من الشركات النفطية .

واوضح: ان قضاء الكحلاء واطرافه من اكثر المناطق تضررا من الشركة النفطية العاملة قريباً من القضاء ومخلفاتها، فلابد من الحصول على الحقوق لابناء القضاء من مشاريع وغيرها .

وأكد ان القضاء يعاني من نقص في المشاريع الخدمية من كهرباء ومجاري وتبليط وجسور ومجمعات ماء وغيرها ، معربا عن أمله بإنشاء المزيد من المشاريع الخدمية للقضاء والإعلان عن المشاريع الجاهزة التي تم التوقف عن إعلانها بسبب الوباء كمشروع شبكة كهرباء المعيل ومشروع إنارة قضاء الكحلاء وغيرها من المشاريع المتوقفة .

وأشار الى : ان كلفة مشروع تأسيس شبكة كهرباء الكحلاء هي ثلاثة (3) مليار دينار وان والسقف الزمني هي سنة كاملة .

واضاف ستكون هناك لجنة مشتركة للاشراف على تنفيذ المشروع مكونة من ممثلي (محافظه ميسان و قائممامية قضاء الكحلاء وشركة نفط ميسان، ومديرية كهرباء ميسان والكحلاء، وشركة بتروجاينا إضافة إلى وجود ممثلين من دائرة البلدية والماء والمجاري والاتصالات لتسهيل انسيابية العمل .

يذكر أن مشروع تأسيس شبكة كهرباء الكحلاء تمت المباشرة به في 1/2/2020 وتم التوقف بسبب فيروس كورونا بعدها تم إعادة العمل بالمشروع بعد انقطاع لاشهر في 21/8/2020 ليرى النور من جديد ..