مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ يعلن عن رابط البث المباشر لإطلاق “مسبار الأمل” 

(المستقلة)..أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عن الرابط الخاص بمشاهدة البث المباشر لإطلاق “مسبار الأمل” والذي يبدأ الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2020 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات (الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش) وذلك عبر: www.emm.ae/live.

ويتيح هذا الرابط الفرصة للجميع لمشاهدة هذا الحدث التاريخي والذي يعد أول مهمة عربية إسلامية لاستكشاف الكواكب الأخرى.

ويتم إطلاق المسبار عند الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات (الساعة 20:51 بتوقيت غرينتش) من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، ليشكل خطوة نوعية مهمة ضمن مشروع الإمارات الواعد لاستكشاف الكوكب الأحمر ويكون بذلك أول مسبار عربي إسلامي.

وتشكّل عملية الإطلاق تتويجاً لجهود فريق كبير من الكوادر الإماراتية الشابة يضم 200 مهندس وخبير وباحث والذين قاموا خلال الأعوام القليلة الماضية بالاستعداد لهذه اللحظة التاريخية والتأكد من إتمام كافة التحضيرات العلمية واللوجستية للتحكم بمهمة المسبار.

وسيقطع المسبار مسافة 493.5 مليون كيلومتر في رحلة تستغرق سبعة أشهر ليصل إلى مدار كوكب المريخ بداية عام 2021 تزامناً مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: أيتوس واير