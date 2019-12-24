مشروبات “فيمتو ” تتأثر بالضرائب الجديدة في السعودية والإمارات

قالت شركة نيكولز، المصنعة لمشروب فيمتو المحلى انها تتوقع ان يؤثر ارتفاع سعر بيع منتجاتها بسبب تطبيق ضرائب جديدة في السعودية والإمارات بشكل سلبي على المبيعات في العام القادم، بحسب بيان للشركة منشور على موقعها الإلكتروني اليوم.

قامت السعودية بفرض ضرائب انتقائية على المشروبات المحلاة في بداية شهر ديسمبر الجاري، على ان تكون الضريبة بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقد فرضت المملكة لأول مرة ضريبة انتقائية في منتصف 2017 وشملت السجائر ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة (100%) والمشروبات الغازية (50%)، بحسب موقع الهيئة العامة للذكاة السعودية وتقارير صحفية.

الإمارات: فرضت الإمارات ضرائب انتقائية لأول مرة أيضا في الربع الأخير من 2017 على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة وجاءت كالآتي، بحسب موقع حكومة الإمارات.

50% على المشروبات الغازية.

100% على منتجات التبغ.

100% على مشروبات الطاقة.

وبحسب نفس الموقع، وسعت الحكومة نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية هذا الشهر، لتطال المشروبات المحلاة بنسبة 50%، والسوائل المستخدمة في أجهزة التدخين الإلكتروني، بالإضافة لأجهزة وأدوات التدخين بنسبة 100% لكل منهما.

خلفية عن شركة نيكولز:

هي شركة انجليزية الأصل، ولديها عدد من المشروبات أغلبها مشروبات محلاة، وبدأت عام 1908، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وبحسب بيان اليوم، تبيع شركة نيكولز منتجاتها في أكثر من 85 دولة.

تفاصيل إضافية:

قالت شركة نيكولز في بيان اليوم، ان التأثير الفعلي على مبيعات منتجاتها في الشرق الأوسط سيظهر بعد شهر رمضان، حيث يمثل هذا الشهر نحو 80% من حجم إيراداتها السنوية بالمنطقة، وانها تعتقد ان تأثير الضريبة قد يكون جوهري.

وبحسب نفس البيان، تبلغ مبيعات الشركة في السوقين، السعودي والإماراتي، نحو 7 مليون جنيه استرليني (9 مليون دولار)، وتقول الشركة ان سوق الشرق الأوسط هو سوق استراتيجي لها.

(إعداد: عبدالرحمن رشوان، الصحفي بموقع زاوية عربي. وقد عمل عبدالرحمن في السابق في عدة مؤسسات صحفية، منها إيكونومي بلس ومباشر)

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